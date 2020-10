Coronavirus – Inter, Skriniar e Bastoni positivi: derby a rischio

ULTIME NOTIZIE MILAN INTER NEWS – Nuovi positivi al Coronavirus Covid-19 nell’Inter: sono Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. I due difensori centrali rischiano di saltare il derby di sabato 17 aprile.

Antonio Conte in difesa ha diverse alternative, ma queste due assenze potrebbero creare non pochi problemi ai nerazzurri. Una tegola non indifferente comunque. Questo il comunicato del club su Bastoni: “FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21″.

Adesso i giocatori (entrambi asintomatici) saranno costretti a quarantena domiciliare, dunque non potranno partecipare alle partite della propria Nazionale e rischiano concretamente di non essere a disposizione per diverse settimane.

