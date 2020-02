Al Khelaifi, cade accusa di corruzione: ora è istigazione a gestione sleale

NEWS DALL’ESTERO – Oltre ai problemi con il Fair Play Finanziario, il Presidente del Paris Saint-Germain, club francese, Nasser Al Khelaifi dovrà anche difenderis dalle accuse di istigazione a una gestione sleale mosse nei suoi confronti dalle autorità svizzere al termine delle indagini sulla vendita dei diritti televisivi dei Mondiali di calcio del 2026 e del 2030. Cade invece l’accusa di corruzione. L’ex segretario della FIFA, Jerome Vackle, dovrà invece rispondere anche di falso e di corruzione attiva e passiva.

Secondo l’accusa, Al-Khelaifi aveva ottenuto i diritti per BeIN Sports (network di canali sportivi arabi da lui controllato e gestito) mediante la concessione di alcuni benefici (si parla di una villa in Sardegna) all’ex segretario della FIFA, Jerome Valcke. Operazione che, secondo il Pm svizzero avrebbe coperto un tentativo di corruzione per ottenere i diritti tv. In realtà, l’inchiesta è diventata caduca, visto che la FIFA lo scorso gennaio ha ritirato la denuncia penale per corruzione nei confronti di Al Khelaifi. Di conseguenza, gli inquirenti si sono focalizzati solo sull’istigazione alla gestione sleale, visto che Valcke non avrebbe comunicato alla FIFA i favori accordati da Al Khelaifi.

