Stella Rossa-Milan, Tonali: “Delusi per il pareggio. Derby? Ce la giochiamo”

Stella Rossa-Milan, le parole di Tonali nel post-partita

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Stella Rossa-Milan del ‘Marakana‘ di Belgrado. La gara era valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni di Tonali.

“Sicuramente era una partita che per come si era messa siamo delusi per non averla vinta. Sappiamo che potevamo chiuderla oppure gestirla meglio. Derby? Metteremo da parte la delusione sapendo che il 2-2 è un risultato che può andarci bene per il ritorno. Adesso mettiamo la testa al derby sapendo che ce la giochiamo al 100%”.

