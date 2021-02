Stella Rossa-Milan 2-2 al 90′: beffa per i rossoneri | Europa League News

Stella Rossa-Milan 2-2 al 90′: il racconto della partita

È terminato da pochi minuti, al ‘Marakana‘ di Belgrado, il match Stella Rossa-Milan. La gara era valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Vediamo com’è andata la prima partita ad eliminazione diretta in UEL per i rossoneri di Stefano Pioli.

Il Milan parte forte e al 6′ si vede annullare un gol di Castillejo che parte in posizione di fuorigioco. All’11’ altra rete annullata dei rossoneri: bel cross di Kalulu dalla destra, uscita a vuoto del portiere destro e palla che arriva a Theo Hernandez che segna dopo però aver controllato il pallone col braccio. Il Var annulla il gol del terzino francese.

Lo Stella Rossa reagisce nella seconda metà di tempo con due belle occasioni create che impegnano Donnarumma e lo costringono agli straordinari. Al 37′ tegola per il Milan che perde Ismael Bennacer per un altro problema muscolare. L’algerino viene sostituito da Tonali. I rossoneri però passano al 42′ con l’autorete di Pankov che devia verso la propria porta un cross basso di Castillejo. Milan in vantaggio meritatamente all’intervallo.

Nella ripresa la partita si infiamma subito. La Stella Rossa pareggia nei primi minuti su calcio di rigore con Kanga dopo uno sfortunato tocco di mano di Romagnoli (ammonito). Al 60′ i rossoneri tornano avanti anche loro su penalty. Pankov commette fallo su Mandzukic e dal dischetto Theo Hernandez spiazza il portiere dei serbi. Al 76′ la Stella Rossa rimane in 10′ per doppio giallo a Rodic. Il serbo atterra Kalulu a palla lontana e termina anzitempo la gara. Nel finale il Milan subisce la beffa finale col gol di Pavkov di testa su un calcio d’angolo al 93′. Il serbo anticipa Meite. Tutto nasce da un possibile fallo su Castillejo. Davvero un peccato.

