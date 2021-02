Stella Rossa-Milan, Pioli cerca risposte importanti in vista del derby

Stella Rossa-Milan, i rossoneri vogliono dare un segnale

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Stella Rossa-Milan, gara in programma alle 18:55 al Marakana di Belgrado. Gli uomini di Stefano Pioli vogliono riscattare la brutta sconfitta di sabato scorso contro lo Spezia e soprattutto ritrovare il passo vincente del 2020.

Nel 2021, infatti, sono arrivate quattro sconfitte in 10 partite. Un rallentamento dunque, probabilmente fisiologico visto la grande cavalcata dal post lockdown, ma ora servono risposte importanti già a partire da questa sera. Un risultato positivo contro la Stella Rossa sarebbe fondamentale in vista del derby scudetto, in programma domenica prossima a San Siro. E' il momento di ricominciare a correre.