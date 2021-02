Stella Rossa-Milan, la Gazzetta: “Risultato fondamentale in chiave derby”

Stella Rossa-Milan, risultato decisivo per il derby

Stella Rossa-Milan, gara valida per i sedicesimi di finale di andata di Europa League, si giocherà questa sera, alle ore 18:55, a Belgrado. Il giornalista Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha scritto del match del Marakana in vista del derby di domenica contro l’Inter.

"La Stella Rossa, capolista per distacco nel campionato di Serbia, è un avversario di nome e di valore, ma all'assoluta portata.Il problema è il Milan, stordito dalla batosta di Spezia: quanto crede a questa partita e a questa Coppa? La serata casca male, ad appena tre giorni dal derby, anzi a meno di 72 ore, perché domenica a San Siro si giocherà alle 15. La squadra è arrivata ieri a Belgrado e ripartirà stanotte dopo la gara. Si faranno le ore piccole, ci si affaticherà nel viaggio e non sarà facile allenarsi domani, mentre Conte alla Pinetina continuerà a lavorare sull'Inter con metodo e con calma, senza gli "sbattimenti" di una trasferta. Molto dipenderà dal risultato, le euro-vittorie aumentano l'autostima e riducono la stanchezza. Basterebbe questo per provarci al massimo delle possibilità, però Stefano Pioli farà i suoi calcoli di formazione, doserà le forze. Il derby è fondamentale, se l'Inter scappasse a più quattro, sarebbe dura riprenderla".