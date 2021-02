Stella Rossa: ecco come sta l’avversario del Milan in Europa League

Stella Rossa: come sta l’avversario del Milan?

Giovedì 18 febbraio alle ore 18:55 il Milan sarà impegnato allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, noto anche come Marakàna, contro la Stella Rossa nei sedicesimi di finale di Europa League. Analizziamo come sta la squadra di Dejan Stankovic.

I biancorossi di Serbia si sono fermati per la pausa invernale lo scorso 19 dicembre e hanno ripreso il 7 febbraio. Una lunga sosta in cui la Stella Rossa non è rimasta totalmente ferma, ma ha svolto alcune amichevoli tra cui anche una contro lo Shakhtar Donetsk terminata 0-0. Il 7 febbraio è tornata in campo in campionato, vincendo 3-1 sul campo del Novi Pazar. La squadra di Stankovic sta letteralmente dominando in Serbia: attualmente è prima in classifica con 56 punti, frutto di 18 vittorie e 2 pareggi, con ben 9 punti di vantaggio sui cugini del Partizan.

Sabato pomeriggio alle 15:30 giocherà contro il Radnicki Nis e chissà che l’ex centrocampista dell’Inter e della Lazio non faccia un po’ di turnover in vista del match contro il Milan. Possibile un esordio di Filippo Falco, arrivato a gennaio dal Lecce a titolo definitivo.

SERGIO RAMOS, SOGNO O REALTA’? LUI INTANTO LASCIA MADRID>>>