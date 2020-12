Sparta Praga-Milan, le reti rossonere nelle ultime trasferte ceche / News

Sparta Praga-Milan, il dato sui gol in terra ceca

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sparta Praga-Milan non sarà importante in termini di risultati, vista la qualificazione ai sedicesimi di Europa League già acquisita. Al contrario lo sarà per quanto riguarda il primo posto del girone H. Attenzione però gli ultimi tre precedenti in Repubblica Ceca, che dicono che il Diavolo ha segnato soltanto un gol, risalente alla vittoria nella Semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe 1972/1973. Gli ultimi due incontri a Praga sono terminati entrambi a porte inviolate. Ecco la probabile formazione rossonera: una novità inaspettata >>>