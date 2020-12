Sparta Praga-Milan, i rossoneri vogliono il primo posto: due i motivi

Ultime Notizie Sparta Praga-Milan: i rossoneri vogliono il primo posto

MILAN NEWS – Giocheranno le seconde linee, ma il Milan, come viene riportato da Tuttosport, proverà a conquistare il primo posto del girone H di Europa League. Per riuscirci, dovrà battere lo Sparta Praga e sperare che il Lille non vinca contro il Celtic.

Qualificarsi da primi nel girone sarebbe importante per il Milan. La squadra di Pioli in questo modo, non dovrebbe incontrare le prime classificate degli altri gironi di Europa League oltre alle quattro migliori terze retrocesse dalla Champions League. Tra queste c’è sicuramente il Manchester United, a cui potrebbero aggiungersi Tottenham e Leicester, che hanno la possibilità di qualificarsi come prime nei rispettivi raggruppamenti. In più c’è una questione economica, considerando che il primo posto dà il diritto a un milione di euro di bonus. Al secondo, invece, 500.000 euro.

