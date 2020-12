Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia tutto | News

Sparta Praga Milan: le probabili formazioni

MILAN NEWS – Stasera andrà in scena Sparta Praga-Milan, ultima gara del girone H di Europa League. I rossoneri proveranno a vincere per arrivare primi nel raggruppamento, ma la qualificazione ai sedicesimi di finale è già in cassaforte. Come di consueto La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera.

Stefano Pioli farà un grande turnover, considerando le tante gare da disputare in pochi giorni. In porta turno di riposo per Gigio Donnarumma, non convocato. Spazio, tra i pali, al rumeno Ciprian Tatarușanu. In difesa, panchina per Davide Calabria e Theo Hernandez. Al loro posto Andrea Conti a destra e Diogo Dalot a sinistra. In mezzo la coppia centrale sarà composta da Leo Duarte e Matteo Gabbia, con Alessio Romagnoli non convocato. Sempre infortunato Simon Kjaer.

A centrocampo turno di riposo per Franck Kessie, così come Ismael Bennacer, che non è stato convocato come nella partita contro la Sampdoria. Dovrebbe recuperare per il Parma. Titolari Sandro Tonali e Rade Krunic. Sulla trequarti un tris inedito composto da Samu Castillejo, Daniel Maldini e Jens Petter Hauge. Il figlio di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, avrà la possibilità di giocare nella sua posizione ideale. Contro il Rio Ave, infatti, giocò dal primo minuto, ma da punta centrale. A guidare l’attacco ci sarà Lorenzo Colombo, con Ante Rebic che rifiaterà in vista della partita contro il Parma. In panchina anche Rafael Leao, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale e che giocherà uno spezzone di gara.

MILAN (4-2-3-1) – Tatarușanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, D. Maldini, Hauge; Colombo. Allenatore: Pioli.

Sedicesimi Europa League. Ecco le squadre retrocesse dalla Champions. VAI ALLA NOTIZIA>>>