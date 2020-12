Sedicesimi Europa League, le squadre retrocesse dalla Champions League

Europa League, le squadre retrocesse dalla Champions

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Dopo le partite di questa sera, si è chiuso il quadro dei gironi in Champions League. Sono otto le squadre retrocesse in Europa League arrivate terze nei propri raggruppamenti: si tratta di Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, Club Brugge, Dinamo Kiev e Manchester United. Qualora il Milan dovesse qualificarsi secondo nel girone H di Europa League potrebbe incontrare una tra queste squadre nei sedicesimi di finale della competizione. I rossoneri lasciano a casa diversi big per la gara contro lo Sparta Praga: ecco chi >>>