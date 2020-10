Europa League, fase a gironi: Milan con Celtic, Sparta Praga e Lille. Tutte le info

Sorteggio e avversarie

FASE A GIRONI EUROPA LEAGUE – Il Milan di Stefano Pioli è stato inserito nel gruppo H con Celtic Glasgow, Sparta Praga e Losc Lille. Un girone abbastanza temibile, nonostante alcune partite evochino solo dolcissimi ricordi.

E’ andata meglio, invece, alle altre italiane. Roma e Napoli, sono state inserite rispettivamente nel gruppo A e nel gruppo F. La Roma ha pescato Young Boys, Cluj e CSKA Sofia, mentre il Napoli se la vedrà con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka.

Tutti i gironi delle italiane

Ecco i raggruppamenti della Fase a gironi UEFA Europa League 2020/21

Gruppo A: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

Gruppo B: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

Gruppo C: Leverkusen, Slavia Praha, Hapoel Beer-Sheva, Nice

Gruppo D: Benfica, Standard Liège, Rangers, Lech Poznań

Gruppo E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

Gruppo F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Gruppo G: Braga, Leicester, AEK Athens, Zorya Luhansk

Gruppo H: Celtic, Sparta Praha, AC Milan, LOSC Lille

Gruppo I: Villarreal, Qarabağ, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Gruppo J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

Gruppo K: CSKA Moskva, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberg

Gruppo L: Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim, Slovan Liberec

Quando giocherà il Milan?

Non si sanno ancora con precisione date e orari degli accoppiamenti casa/trasferta. Il calendario completo della fase a gironi sarà confermato stasera dopo aver valutato i calendari delle squadre partecipanti e di altri portatori di interesse.

Fase a gironi: le date delle partite

Questo il percorso che aspetterà il Milan. La finale sarà a Danzica, mentre le partite del girone si giocheranno in queste date:

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 05 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 03 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre

Questa sarà l’ultima edizione dell’Europa League a 48 squadre. Dalla prossima stagione, la competizione passerà a 32 squadre.

Il Milan torna in Europa League

I rossoneri tornano in Europa dopo la rinuncia dello scorso anno causa Fair Play Finanziario. Nella stagione 2018/2019, invece, la squadra allenata da Gennaro Gattuso uscì ai gironi per mano dell’Olympiacos, scrivendo una delle pagine europee peggiori per il Diavolo. E’ tutto un altro Milan quello attuale, sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale.

Milan in terza fascia

Dopo la serata al cardiopalma, in cui il Milan ha davvero rischiato grosso nel playoff di Europa League contro il Rio Ave, i rossoneri si presentano ai sorteggi inseriti in terza fascia. Una collocazione – alla vigilia – più che pericolosa. I pericoli arrivavano tutti dall’Inghilterra, con Leicester, Arsenal e Tottenham come spauracchi. Quale sarebbe stato il girone peggiore per il Milan? ‘La Gazzetta dello Sport’ immaginava un raggruppamento horror con Villarreal, Leicester e Lille. Il Milan ha pescato solo una di queste, il Lille. Il girone ideale sarebbe stato: Gent, Qarabag e Sivassspor. Ma sappiamo bene che non saranno queste le avversarie di Ibra e compagni.

