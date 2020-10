Europa League – Milan, il sorteggio evoca dolci ricordi: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Dopo l’incredibile vittoria di ieri ai calci di rigore contro il Rio Ave, quest’oggi è stato effettuato il sorteggio a Nyon per stabilire i vari gironi di Europa League.

Il Milan, sorteggiato nel gruppo H, affronterà Celtic, Sparta Praga e Lille. Ricordate qualcosa? I rossoneri hanno già affrontato due di queste squadre nella Champions League 2006/2007, quella che ha portato al settimo titolo nella finale di Atene.

Ci riferiamo al Lille, affrontato ai gironi (0-0 in Francia e 0-2 San Siro, con il Milan di Ancelotti già qualificato), e al Celtic agli ottavi di finale (0-0 in Scozia e 1-0 a San Siro ai supplementari con la rete di Kaka). Insomma, speriamo che questo sorteggio sia di buon auspicio per il cammino della squadra di Pioli in questa Europa League.

