Calciomercato Milan – Tomiyasu, i rossoneri alzano l’offerta? Le ultime

Novità sul fronte Tomiyasu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come noto, il Milan proverà ad acquistare un difensore centrale negli ultimi giorni di mercato. Uno dei nomi in cima alla lista risponde al nome di Tekehiro Tomiyasu, per il quale il Bologna continua a chiedere 25 milioni di euro. I rossoneri, per ora, sono fermi ad un’offerta di 15 milioni più bonus. Troppa differenza tra domanda ed offerta, ma attenzione agli sviluppi attesi nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il Milan, ora che ha conquistato i gironi di Europa League, potrebbe fare un’offerta al rialzo così da provare a convincere il club rossoblù, che non vuole cedere il giapponese vista anche la mancanza di tempo per trovare un sostituto.

