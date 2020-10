Calciomercato Milan – Pezzella, l’argentino torna di moda per la difesa

Piace Pezzella

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Archiviata, seppur con molta difficoltà, la qualificazione ai gironi di Europa League, per il Milan è tempo di buttarsi a capofitto sul mercato. La priorità del club di Via Aldo Rossi rimane il difensore centrale visti i tanti infortuni. Sono molti i nomi valutati dalla società negli ultimi giorni, ma attenzione al capitano della Fiorentina German Pezzella. L’argentino, finito leggermente fuori dai radar rossoneri, può ritornare con forza in questa fase finale di calciomercato. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’ il classe 1989 piace moltissimo a Stefano Pioli perché porterebbe esperienza in una squadra giovanissima. Pezzella, dal canto suo, sembra in procinto di cambiare aria e starebbe aspettando soltanto la chiamata di Paolo Maldini.

