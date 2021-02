Sorteggio Europa League – Ecco tutte le gare degli ottavi

Europa League, il risultato del sorteggio

E’ da pochi minuti terminato il sorteggio dell’Europa League. A Nyon, infatti, a partire dalle ore 13, si sono decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della competizione. Come vi abbiamo spiegato nella nostra diretta, non erano previste teste serie e non era previsto alcun tipo di vincolo.

Il Milan, sfortunatissimo ha pescato il Manchester United, mentre la Roma lo Shatkhar Donetsk. L’andata l’11 marzo, il ritorno il 18. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

1)Ajax-Young Boys

2 ) Dinamo Kiev-Villarreal

3) Roma-Shatkhar Donetsk

4) Olympiacos-Arsenal

5) Dinamo Zagabria-Tottenham

6) Manchester United- AC Milan

7) Slavia Praga –Rangers

8) Granada-Molde

Non solo l’Europa League, ma anche il calciomercato: il Milan pensa al nuovo Neymar