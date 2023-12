Sorteggio Europa League, l’analisi delle possibili avversarie del Milan

FRIBURGO (GER) — Il Friburgo vuole riconfermarsi e migliorare il cammino che gli ha permesso di raggiungere gli Ottavi di finale nel 2022/23, miglior piazzamento nella competizione. I sorprendenti uomini di Streich hanno chiuso al secondo posto il Girone A con 12 punti, davanti a Olympiacos e TSC Backa Topola ma alle spalle del West Ham. I tedeschi hanno perso solamente le due gare contro gli inglesi, mettendo a segno ben 17 gol, trascinati dal nazionale italiano Vincenzo Grifo, a quota 6 sommando gol e assist. È proprio l'esterno l'uomo-copertina del Friburgo, che ha nel collettivo il maggior punto di forza.

MARSIGLIA (FRA) — Il Marsiglia, secondo alle spalle del Brighton nel Girone B, è guidato da due vecchie conoscenze rossonere: Mister Gattuso in panchina e Pierre-Emerick Aubameyang in attacco. Il tecnico italiano, subentrato a fine settembre a Marcelino, è stato in grado di invertire la rotta dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Solo l'ultimo scontro diretto con la formazione di De Zerbi gli ha negato il primato nel raggruppamento, ma i Les Phoceens sono stati capaci di superare Ajax e AEK Atene. Quella di Gattuso è una formazione che segna tanto ma concede altrettanto, 14 le reti siglate e 10 quelle incassate in sei match. Il già citato Aubameyang - 5 reti - ma anche gli ex Serie A come Veretout, Correa e Pau Lopez sono gli uomini chiave dei tre volte vicecampioni. Il Marsiglia conosce la competizione e il Vélodrome è sempre caldo.

QARABAĞ (AZE) — Dominatore incontrastato del campionato nazionale, per la prima volta nella storia il Qarabağ ha superato la fase a gironi di Europa League. Il secondo posto nel Gruppo H, comandato senza discussione dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, è un traguardo importante e meritato per la formazione dell'Azerbaijan, capace di conquistare 10 punti davanti ai norvegesi del Molde e agli svedesi dell'Häcken. Si tratta di una trasferta dispendiosa, bomber Juninho l'uomo da attenzionare.

RENNES (FRA) — La formazione di Stephan ha visto sfumare a recupero inoltrato il primato del Girone F, vinto dal Villareal grazie al 3-2 dell'ultimo turno in casa proprio dei francesi. Il ko interno ha intaccato solo parzialmente il bel cammino del Rennes, capace di piazzarsi davanti a Maccabi Haifa e Panathīnaïkos, superati brillantemente nelle due sfide. I rouge et noire possono contare sul giusto mix di giovani interessanti - come l'ex Bologna Theate - ed elementi più affermati come Matić e Mandanda. Gli oltre due gol di media a partita sono un bel biglietto da visita con cui presentarsi allo spareggio.

SPARTA PRAGA (CZE) — La formazione di Mister Priske si è dimostrata fin qui solida e combattiva, soprattutto di fronte al pubblico di casa. La qualificazione è arrivata in extremis grazie al tris in casa del fanalino di coda Aris Limassol, ma è arrivata ai danni del più quotato Betis Siviglia, sconfitto 1-0 nel quinto turno. Milan e Sparta Praga si sono già affrontate otto volte tra tutte le competizioni, le più recenti proprio in Europa League nel 2020/21: 3-0 per la formazione di Pioli a San Siro con Díaz, Leão e Dalot, 0-1 a Praga firmato Hauge. I cechi comandano al momento il campionato nazionale davanti ai rivali dello Slavia, Haraslín - ex Parma e Sassuolo - il leader tecnico.

SPORTING LISBONA (POR) — Una squadra in crescita, e che nelle ultime stagioni è riuscita anche a interrompere il dominio di Porto e Benfica in campionato. I Leões hanno ben figurato anche in campo europeo, fermandosi solamente ai Quarti di finale per mano della Juventus nell'annata appena trascorsa. I portoghesi hanno fermato l'Atalanta a Bergamo (1-1), ma il ko all'andata li ha costretti ad accontentarsi del secondo posto alle spalle della truppa di Gasperini. Presenza costante nella competizione, i biancoverdi di Amorim sono stati vicecampioni nel 2004/05. Hjulmand guida il centrocampo, ma l'attacco è il vero punto di forza: Gonçalves, Gyökeres, Edwards il giovane ed esplosivo tridente, a cui aggiungere l'ex Barcellona Trincão. Il precedente sorride ai rossoneri, vittoriosi nel doppio confronto della Semifinale di Coppa UEFA nel 2001/02: 2-0 a San Siro e 1-1 a Lisbona.

TOLOSA (FRA) — Qualificatosi in Europa League grazie all'inaspettata e storica vittoria in Coppa di Francia nella passata stagione, il Tolosa ha sorpreso e ha collezionato 11 punti in un gruppo di tutto rispetto, completato da Liverpool, Union St. Gilloise e LASK. Da segnare sul calendario il 3-2 con cui i Les Violets hanno superato i Reds allo Stadium de Toulouse. In campionato, invece, il ruolino di marcia non è stato fin qui altrettanto convincente, ma la formazione di Martinez ha fermato anche PSG, Marsiglia e Lille. Dallinga è il capocannoniere della squadra con 4 reti. LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: "Mi sento milanista. All'intervallo contro il Newcastle..." >>>

