Europa League, Siviglia ancora campione: rigori fatali per la Roma

Continua il possesso palla degli spagnoli, con la Roma che si difende e tenta di ripartire. I giallorossi, sul finale del primo tempo, provano ad attaccare e a spingere. Al 35' gol della Roma: recupero alto su Rakitić, Dybala davanti al portiere non sbaglia . Nel recupero occasione per il Siviglia, con Rakitić che prende il palo. Il primo tempo termina dopo 7 minuti di recupero.

Il commento del secondo tempo

Parte forte il Siviglia, alla ricerca del gol del pareggio. Al 55' pareggio del Siviglia: crosso insidioso, tocco di Mancini e autogol della Roma. Al 67' mischia in area del Siviglia: Ibanez non trova la porta da vicinissimo. Spinge forte il Siviglia. L'arbitro assegna un rigore per il Siviglia, ma non c'è il tocco su Ocampos: tolto con il VAR. Occasione per la Roma: Belotti si svita, grande parata di Bounou. Nel recupero rischia la Roma, cross di Suso e colpo di testa di En-Nesyri alta. Si va ai supplementari. Primo tempo supplementare senza reti. Si va ai rigori. Bounou para il rigore a Mancini, poi sbaglia Ibanez. Siviglia ancora una volta campione.