Sedicesimi Europa League, ecco data e ora del sorteggio / News

Sedicesimi Europa League: data e ora del sorteggio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sparta Praga-Milan sarà l'ultimo match del girone H di Europa League. Un raggruppamento in cui c'è da stabilire soltanto chi, tra Lille e Milan, passerà ai sedicesimi da prima in classifica. I francesi sono attualmente primi in classifica con i rossoneri distanti una sola lunghezza. In attesa di capire in quale parte del tabellone verrà inserito, il club ha però la certezza della data e dell'ora del sorteggio, che avverrà lunedì 13 dicembre alle ore 13 a Nyon.