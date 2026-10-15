Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Tabellino RB Salisburgo-Milan 0-4Riscatta, alla grande, la sconfitta interna contro il Benfica al debutto il Milan di Rúben Amorim in questa seconda giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027: alla 'Red Bull Arena', contro i padroni di casa del RB Salisburgo di Danny Röhl, il Diavolo passa per 4-0! Autentico mattatore della serata è Alphadjo Cisse, autore di una splendida tripletta: è il 'man of the match' per i rossoneri. Nella ripresa torna al gol anche Gonçalo Ramos. Il prossimo impegno europeo del Milan sarà giovedì prossimo, 22 ottobre, alle ore 21:00, ancora in trasferta, stavolta al 'Vitality Stadium' contro il Bournemouth. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di RB Salisburgo-Milan 0-4.
RB SALISBURGO-MILAN 0-4
Marcatori: 15', 32' e 49' Cisse, 72' Ramos
RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (81' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm (75' Redzic), Kitano (60' Diakité), Baidoo (60' Vertessen); Tabaković (75' Camara). A disposizione: Früchtl, Sarcevic, Lainer, Mellberg, Krätzig, Tohumcu. Allenatore: Röhl.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (67' F. Terracciano), De Winter, Pavlović (81' Diawara), Bartesaghi; Jashari, Rabiot (60' Modrić); Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (60' Pulisic); Camarda (60' Ramos). A disposizione: Torriani, Gila, Estupiñán, Comotto, Musah, Chukwueze, Moreira. Allenatore: Amorim.
Arbitro: Feșnic (ROU).
Ammoniti: 21' Hutchinson (M), 40' Zabransky (RBS)
Espulsi: 83' F. Terracciano (M)
Note: nessuna.
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