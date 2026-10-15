RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'

Tabellino RB Salisburgo-Milan 0-4

Riscatta, alla grande, la sconfitta interna contro il Benfica al debutto ildiin questa seconda giornata della League Phase dell': alla 'Red Bull Arena', contro i padroni di casa deldi, il Diavolo passa per! Autentico mattatore della serata è, autore di una splendida: è il 'man of the match' per i rossoneri. Nella ripresa torna al gol anche. Il prossimo impegno europeo del Milan sarà giovedì prossimo, 22 ottobre, alle ore 21:00, ancora in trasferta, stavolta al 'Vitality Stadium' contro il Bournemouth. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

RB SALISBURGO-MILAN 0-4

Marcatori: 15', 32' e 49' Cisse, 72' Ramos

RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (81' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm (75' Redzic), Kitano (60' Diakité), Baidoo (60' Vertessen); Tabaković (75' Camara). A disposizione: Früchtl, Sarcevic, Lainer, Mellberg, Krätzig, Tohumcu. Allenatore: Röhl.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (67' F. Terracciano), De Winter, Pavlović (81' Diawara), Bartesaghi; Jashari, Rabiot (60' Modrić); Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (60' Pulisic); Camarda (60' Ramos). A disposizione: Torriani, Gila, Estupiñán, Comotto, Musah, Chukwueze, Moreira. Allenatore: Amorim.

Arbitro: Feșnic (ROU).

Ammoniti: 21' Hutchinson (M), 40' Zabransky (RBS)

Espulsi: 83' F. Terracciano (M)

Note: nessuna.