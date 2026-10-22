Tabellino Bournemouth-Milan 3-0

Perde, male, ildial 'Vitality Stadium' in occasione della 3^ giornata della League Phase dell': sotto una pioggia battente, ildisi è imposto persui rossoneri. Due calci di rigore ed una follia hanno indirizzato il match sui binari più congeniali alle 'Cherries' già nella prima frazione di gioco. Il primo penalty, all', trasformato daper un fallo di mano di Koni De Winter; quindi, alper una manata in faccia a Tyler Adams in area piccola e, pertanto, sul successivo rigore () rete di. Nella ripresa, all', capolavoro su calcio di punizione die completa débâcle del Diavolo. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

BOURNEMOUTH-MILAN 3-0

Marcatori: 8' rig. Kluivert, 32' rig. Tavernier, 84' Adli

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, António Silva, Truffert; Adams (62' Cook), Christie; Gannon-Doak, Kluivert (62' Tóth; dal 77' Adli), Tavernier (62'Rayan); Evanilson (66' A. Rodríguez). A disposizione: Allan, Petrović, Smith, Soler, Brooks. Allenatore: Rose.

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori (67' Diawara), De Winter, Pavlović, Estupiñán (46' Bartesaghi); Moreira (76' Comotto), Musah, Jashari, Loftus-Cheek (46' Rabiot); Hutchinson (32' Torriani), Cisse. A disposizione: Bouyer, Gila, Vladimirov, Modrić, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

Arbitro: Fotias (GRE).

Ammoniti: 16' Diakité (B), 28' Adams (B), 35' Estupiñán (M), 63' Tomori (M), 81' De Winter (M)

Espulsi: 27' Maignan (M)

Note: nessuna.