Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Tabellino Bournemouth-Milan 3-0Perde, male, il Milan di Rúben Amorim al 'Vitality Stadium' in occasione della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027: sotto una pioggia battente, il Bournemouth di Marco Rose si è imposto per 3-0 sui rossoneri. Due calci di rigore ed una follia hanno indirizzato il match sui binari più congeniali alle 'Cherries' già nella prima frazione di gioco. Il primo penalty, all'8', trasformato da Justin Kluivert per un fallo di mano di Koni De Winter; quindi, al 27', l'espulsione diretta di Mike Maignan per una manata in faccia a Tyler Adams in area piccola e, pertanto, sul successivo rigore (32') rete di Marcus Tavernier. Nella ripresa, all'84', capolavoro su calcio di punizione di Amine Adli e completa débâcle del Diavolo. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Bournemouth-Milan 3-0.
BOURNEMOUTH-MILAN 3-0
Marcatori: 8' rig. Kluivert, 32' rig. Tavernier, 84' Adli
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, António Silva, Truffert; Adams (62' Cook), Christie; Gannon-Doak, Kluivert (62' Tóth; dal 77' Adli), Tavernier (62'Rayan); Evanilson (66' A. Rodríguez). A disposizione: Allan, Petrović, Smith, Soler, Brooks. Allenatore: Rose.
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori (67' Diawara), De Winter, Pavlović, Estupiñán (46' Bartesaghi); Moreira (76' Comotto), Musah, Jashari, Loftus-Cheek (46' Rabiot); Hutchinson (32' Torriani), Cisse. A disposizione: Bouyer, Gila, Vladimirov, Modrić, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
Arbitro: Fotias (GRE).
Ammoniti: 16' Diakité (B), 28' Adams (B), 35' Estupiñán (M), 63' Tomori (M), 81' De Winter (M)
Espulsi: 27' Maignan (M)
Note: nessuna.
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