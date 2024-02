Rennes-Milan, Stephan fa la conta delle assenze: ecco i tre indisponibili

Non sarà il solo Stefano Pioli a dover fare a meno di alcuni calciatori in vista del match di domani, valevole per il ritorno dei play-off di Europa League , tra Milan e Rennes . Lo stesso tecnico rossonero, infatti, nell'intervista a ' Milan TV' alla vigilia della sfida, ha annunciato la sicura assenza di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu .

Come riferito dal quotidiano francese 'L'Equipe', però, anche Julien Stephan avrà le sue difficoltà da questo punto di vista. Oltre ad Enzo Le Fee, già indisponibile per il match di andata, non saranno della partita nemmeno altri due nomi di primissimo piano, ossia Fabian Rieder e Mahmadou Nagida. LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, Pioli svela due assenze e mette in guardia i suoi >>>