Rennes-Milan, il programma completo della vigilia dei rossoneri di Pioli

Domani sera Rennes-Milan di Europa League. Ecco come andrà la giornata di oggi - vigilia del match - per i rossoneri di Stefano Pioli

Domani sera, alle ore 18:45, si disputerà al 'Roazhon Park' Rennes-Milan, partita di ritorno dei playoff dell'Europa League 2023-2024. Oggi, però, mercoledì 21 febbraio, è giorno di vigilia per i rossoneri. La squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura alle ore 12:00 presso il centro sportivo di Milanello. Successivamente, alle ore 16:30, la partenza per Rennes (Francia) dall'aeroporto di Milano-Malpensa. Infine, in serata, alle ore 19:30, nella sala stampa del 'Roazhon Park', conferenza di mister Stefano Pioli e del difensore Alessandro Florenzi.