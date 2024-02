Rennes-Milan, il programma della vigilia della partita di Europa League

Qui Milan - Alle ore 12:00 ci sarà l'allenamento di rifinitura del Diavolo presso il centro sportivo rossonero di Milanello; Quindi, partenza alla volta della Francia. In serata, alle ore 19:30, presso la sala stampa del 'Roazhon Park', conferenza stampa dell'allenatore Pioli in compagnia del difensore Alessandro Florenzi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>