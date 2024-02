Rennes-Milan, Bourigeaud fa tripletta: ma c’è un precedente illustre …

Benjamin Bourigeaud, calciatore del Rennes, ha segnato una tripletta contro il Milan in Europa League. Ma c'è un precedente illustre ...

Nella serata di oggi, in occasione di Rennes-Milan, il vero protagonista della sfida è stato Benjamin Bourigeaud. Il calciatore francese, infatti, ha letteralmente illuminato 'Roazhon Park' grazie ad una favolosa tripletta, che ha di fatto tenuto a galla le speranze degli uomini di Julien Stephan. Purtroppo il passaggio del turno in Europa League non è arrivato, ma indubbiamente il classe 1994 può dire di essere entrato nella storia.