Rennes-Milan 3-2, sconfitta indolore: c’è il pass per gli ottavi

(fonte: acmilan.com) Più sofferta del previsto, ma la qualificazione è nostra. A Roazhon Park una partita dai mille risvolti si chiude 3-2 per il Rennes, un risultato sufficiente per conquistare il pass per gli Ottavi di Europa League dopo il 3-0 dell'andata. Alla tripletta di Bourigeaud (due reti su rigore) hanno risposto prima Jović per l'1-1 e poi Leão per il 2-2. Specialmente dal 68', minuto in cui è arrivato il gol 3-2, c'è stato da soffrire sugli assalti disperati dei transalpini, che non sono però riusciti a rientrare ulteriormente nel punteggio. Mezz'ora scarsa di gioco in cui la difesa ha retto bene, di posizione e concentrazione, in una fase in cui ci è mancato il guizzo offensivo in ripartenza.