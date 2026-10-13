Scelto il fischietto rumeno classe 1989 per il match di Europa League alla Red Bull Arena: è il primo incrocio in assoluto con il Diavolo
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È stata ufficializzata in queste ore la designazione arbitrale per il prossimo impegno europeo dei rossoneri. Sarà il rumeno Horațiu Feșnic, fischietto classe 1989 nativo di Cluj-Napoca, l'arbitro di RB Salisburgo-Milan. La partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League 2026-2027, è in programma giovedì 15 ottobre alle ore 18:45 sul terreno della 'Red Bull Arena' di Salisburgo, in Austria.
Per il direttore di gara internazionale si tratta di un debutto assoluto con entrambi i club. Nella sua carriera professionistica, infatti, Feșnic non ha mai diretto in precedenza né gli austriaci del Red Bull Salisburgo né il Milan, da quest'anno affidato alla conduzione tecnica di Rúben Amorim. Quello di dopodomani rappresenterà quindi il primo storico incrocio ufficiale tra il fischietto rumeno e le due compagini.
La squadra arbitrale completa per RB Salisburgo-MilanLa UEFA ha reso nota anche l'intera squadra arbitrale che coadiuverà il direttore di gara rumeno nella gestione del match. Una terna quasi interamente proveniente dalla Romania, con un innesto d'esperienza internazionale direttamente dalla Spagna nella sala tecnologica del VAR:
- Arbitro: Horațiu Feșnic (Romania)
- Assistenti di linea: Alexandru Cerei e Alexandru Corb (Romania)
- Quarto uomo ufficiale: Florin Andrei (Romania)
- Postazione V.A.R.: Cătălin Popa (Romania)
- Assistente A.V.A.R.: Carlos del Cerro Grande (Spagna)
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