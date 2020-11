Prossimo avversario Europa League, i numeri ‘monstre’ del Celtic

Europa League, i numeri ‘monstre’ del Celtic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Celtic, prossimo avversario del Milan in Europa League, sta vivendo un periodo di forma tutt’altro che brillante. Come se non bastassero gli 11 punti di ritardo in campionato sulla capolista Rangers, i neroverdi sono stati eliminati anche dalla Coppa di Lega. Se a tutto ciò si aggiunge la prematura eliminazione dall’Europa League dopo la retrocessione dalla Champions, allora lo scenario diventa preoccupante. La sconfitta contro il Ross County, la quarta casalinga di fila, ha provocato la rabbia dei tifosi che hanno chiesto a gran voce l’addio dell’allenatore Neil Lennon. Ecco le sue parole riportate da ‘TuttoMercatoWeb’: “Sono pienamente consapevole che ci siano molte aspettative e che tutti vogliano sempre vincere. So bene cosa potrebbe succedere se dovessimo continuare a perdere, non sono qui per dire che va tutto bene, perché non è così. Faremo tutto il possibile, se avrò ancora l’opportunità di farlo, per cambiare le cose”. Un giocatore del Milan può recuperare per la sfida contro il Celtic: i dettagli >>>