Pioli a Milan TV: “Vogliamo ottenere il massimo da questa stagione”

Verso Sparta Praga-Milan: le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ alla vigilia di Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul match contro lo Sparta Praga

“Ci dobbiamo aspettare una squadra molto determinata. Sono usciti dall’Europa League e hanno perso un derby molto importante contro una squadra a loro avanti in classifica. Vorranno fare bene, sono un’ottima squadra. Ci aspetta una partita difficile e per quello ci siamo preparati bene per cercare di fare una buona gara”.

Sui calciatori

“Ho a disposizione giocatori molto professionali. Hanno la voglia giusta di stare insieme, sanno che senza sacrificio non otterranno niente di importante. Noi vogliamo ottenere il massimo da questa stagione”.

“I risultati positivi aiutano a recuperare bene e ad alleggerire la testa. Molti meriti vanno dati alla professionalità dei giocatori. Queste prestazioni significano che abbiamo un gruppo attento e volenteroso. Il complimento più bello ce l’ha fatto Ranieri, quando ha detto che non sembra che il Milan gioca ogni tre giorni. Merito del lavoro della squadra e dello staff e dobbiamo insistere perché adesso andiamo incontro a due settimane molto faticose. Abbiamo 4 partite di campionato in 10 giorni, vogliamo passare un buon Natale e c’è ancora tanto da fare”.

