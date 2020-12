Paolo Rossi, maglia del Milan in suo onore in Europa League / News

Paolo Rossi, l’omaggio del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di un suo grande interprete. Paolo Rossi, scomparso la scorsa notte per un male incurabile, ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1984-1985. Per questo motivo, in occasione del match di Europa League di stasera contro lo Sparta Praga, i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio. M c’è di più: secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ il Milan ha preparato una maglia a lui dedicata, probabilmente con il numero 10, da esporre in panchina durante il minuto di silenzio. Ecco il messaggio social del Milan per ricordare Pablito >>>