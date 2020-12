Morte Paolo Rossi, il messaggio del Milan: “Ciao Pablito” | News

Ultime Notizie Milan News: Paolo Rossi, il cordoglio del club

MILAN NEWS – E’ morto Paolo Rossi. Il grande bomber di Spagna 1982, che ha vestito anche la maglia del Milan, si è spento nella notte all’età di 64 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello sport e non solo. Tra questi anche quello del club rossonero sui propri account social: “Ti abbiamo ammirato in maglia azzurra, ti abbiamo abbracciato in maglia rossonera, il nostro ricordo per sempre al fianco del tuo dolce sorriso, ciao Pablito“.

