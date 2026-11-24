Il Milan si prepara a tornare in Grecia per affrontare l'Olympiacos nella quinta giornata della fase campionato di Europa League. Giovedì 26 novembre, allo stadio Geōrgios Karaiskakīs del Pireo, ad Atene, i rossoneri scenderanno in campo alle ore 18:45 e cercheranno di conquistare un risultato fondamentale per il proprio cammino europeo, ma anche di sfatare un piccolo tabù storico: nelle due precedenti trasferte sul campo dei greci, infatti, non sono mai riusciti a vincere.

La storia dei confronti tra Milan e Olympiacos è piuttosto breve, ma attraversa quasi settant'anni di calcio europeo. Le due squadre si sono affrontate in quattro occasioni ufficiali, distribuite in due differenti stagioni: la Coppa dei Campioni 1959-1960 e l'Europa League 2018-2019. Il bilancio complessivo sorride ai rossoneri, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il primo incrocio nel 1959: Milan qualificato

Il primo confronto risale al settembre 1959, quando Milan e Olympiacos si trovarono di fronte nel turno preliminare della Coppa dei Campioni. Si trattava della prima partecipazione europea nella storia del club greco, mentre i rossoneri erano già una realtà affermata nel panorama continentale.

La gara d'andata si disputò il 13 settembre in Grecia e terminò 2-2. Un risultato che lasciò aperto il discorso qualificazione in vista della partita di ritorno.

Il 23 settembre, a Milano, la squadra rossonera riuscì a imporsi per 3-1, conquistando il passaggio del turno con un risultato complessivo di 5-3. Fu dunque il Milan ad avere la meglio nel primo doppio confronto della storia tra le due società.

Il doppio confronto del 2018: una vittoria per parte

Per ritrovare una sfida ufficiale tra Milan e Olympiacos bisogna attendere quasi sessant'anni. Le due squadre si ritrovarono nel Gruppo F dell'Europa League 2018-2019, insieme a Real Betis e Dudelange.

Il primo appuntamento andò in scena il 4 ottobre 2018 a San Siro. Dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo, i rossoneri riuscirono a ribaltare la partita nella ripresa, imponendosi per 3-1. Una vittoria importante per la formazione milanista, che sembrava aver indirizzato il confronto diretto.

La gara di ritorno, disputata il 13 dicembre 2018 al Karaiskakīs, raccontò però una storia completamente diversa. L'Olympiacos vinse 3-1, pareggiando il bilancio complessivo delle due partite e conquistando un successo pesante davanti al proprio pubblico.

Quella resta, ancora oggi, l'unica vittoria dei greci nei quattro confronti ufficiali con il Milan. Ma soprattutto rappresenta l'ultimo precedente disputato al Pireo: un risultato che i rossoneri dovranno provare a riscattare nella prossima sfida.

Il bilancio complessivo e il tabù del Karaiskakīs

I numeri raccontano un sostanziale equilibrio, con un vantaggio per il Milan nel computo delle vittorie. In quattro partite ufficiali, i rossoneri hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sette.

l dato che interessa maggiormente in vista della partita di giovedì riguarda proprio le gare disputate in Grecia. Il Milan non ha mai conquistato i tre punti sul campo dell'Olympiacos: nel 1959 arrivò un pareggio per 2-2, mentre nel 2018 fu una sconfitta per 3-1.

Il Karaiskakis rappresenta quindi un ostacolo storico per i rossoneri. La squadra di Amorim avrà l'opportunità di interrompere questa serie e conquistare una vittoria che, oltre al valore della classifica, avrebbe anche un significato particolare per la storia europea del club.

I numeri raccontano un Milan in difficoltà e un Olympiacos solido

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Le statistiche confermano quanto la trasferta di Atene possa essere complicata per il Milan. Nelle sei precedenti gare disputate in Grecia contro club ellenici nelle maggiori competizioni europee, i rossoneri non sono mai riusciti a vincere, raccogliendo quattro pareggi e due sconfitte. Un dato accompagnato da un'altra curiosità: in tre di queste sei occasioni la squadra milanista non ha trovato la via del gol. Dall'altra parte, l'Olympiacos arriva alla sfida con numeri particolarmente positivi in Europa League: ha perso soltanto una delle ultime tredici partite nella competizione, ottenendo otto vittorie e quattro pareggi, con ben nove clean sheet.Nella fase a gironi e nella successiva fase campionato, inoltre, i greci sono imbattuti da undici incontri, con sette successi, quattro pareggi e appena due reti subite. Il momento europeo del Milan, invece, è decisamente più complicato: tre sconfitte nelle prime quattro giornate della fase campionato 2026-2027, con una sola vittoria, e soprattutto due ko consecutivi senza segnare. Un'eventuale terza sconfitta di fila senza gol rappresenterebbe un record negativo mai registrato dal club nelle maggiori competizioni europee. Ad Atene, dunque, la squadra disarà chiamata non soltanto a invertire la rotta in classifica, ma anche a evitare di entrare in una pagina poco edificante della propria storia continentale.