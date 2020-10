News Milan – Brahim Diaz: “Rio Ave? La partita più lunga della mia vita”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Efe, ha parlato dell’incredibile partita contro il Rio Ave (vinta dai rossoneri ai calci di rigore). Ecco le sue parole: “E’ la partita più lunga che abbia mai giocato (ride, ndr). Alla fine è stato importantissimo passare il turno ed entrare nella fase a gironi, perché siamo il Milan e dobbiamo starci. Le squadre grandi, come dicono, devono vincere in qualunque modo”.

