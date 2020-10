Calciomercato Milan – Per Soumaré è derby con l’Inter: ma quanto costa..

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oltre che a sfidarsi sabato sul campo, Milan e Inter si continueranno a dare battaglia anche sul mercato per cercare di aggiudicarsi un giovane centrocampista di talento ed emergente. Parliamo di Boubakary Saoumaré.

Il 21enne in forza al Lille, piace a entrambe le milanesi, che continueranno a seguirlo fino al mese di gennaio per poi capire che margini di trattativa ci sono per aggiudicarselo. Ricordiamo che il Milan, dovrà giocare contro il Lille nei gironi di Europa League e perciò potrà osservare il giocatore ancora più da vicino. Il club francese scrive, Tuttosport, chiede per Soumaré una cifra molto alta dal momento che in estate ha rimbalzato dal Newcastle una super offerta di 35 milioni di euro e lo cederebbe solo a titolo definitivo.

Il contratto del francese di origine senegalesi scadrà a giugno 2022, e dunque, il momento giusto per sferrare il colpo, si sta avvicinando. Milan e Inter, in base a come andranno le coppe europee, decideranno se, nel mercato di gennaio faranno un’offerta ufficiale al Lille per il classe 1999. I nerazzurri potrebbero muoversi a gennaio visto la probabile uscita di Vecino e Nainggolan. Ma anche il Milan tiene i fari puntati sul mediano del Lille..

