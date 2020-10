Calciomercato Juventus – Camavinga nel mirino, piaceva al Milan

Ultime Mercato Juventus: Paratici interessato a Camavinga

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Appena finito il mercato, la Juventus pensa già alle prossime sessioni, iniziando a valutare diversi profili. L’ultimo mercato è stato condizionato dal Coronavirus e molte operazioni sono state rinviate. Restano i vecchi obiettivi, ma a loro se ne aggiungono anche di nuovi.

Il nome nuovo in casa bianconera è Eduardo Camavinga, che invece era stato accostato al Milan nei mesi scorsi. Classe 2002, francese, è considerato un fuoriclasse assoluto del Rennes. È già nel giro della Francia dei grandi e molti lo considerano l’erede di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e proprio ex Juve. Molti top club hanno messo gli occhi su di lui e il Rennes non ha intenzione di fare sconti dalla clausola rescissoria da 60 milioni.

Arrivano conferme direttamente dalla Francia sull’interesse bianconero. Fabio Paratici fa sul serio e avrebbe anche un asso nella manica da giocare: Daniele Rugani, difensore classe 1994 passato proprio al Rennes in prestito. La Juve può offrirlo a titolo definitivo. Valutato 12 milioni, abbasserebbe la parte cash a 48 milioni. Una somma che sembra alla portata per un campione assoluto e molto giovane.

