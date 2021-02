Minotti: “Vincitrice Europa League? Io punterei sul Milan” | News

Milan, le parole di Minotti

Lorenzo Minotti, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan e della possibilità da parte degli uomini di Stefano Pioli di vincere l’Europa League. Ecco cosa ha detto.

"In Europa League punterei sul Milan. Non penso abbia tutte le chance per giocarsi sullo scudetto quindi quando avrà consolidato la qualificazione alla Champions League credo che i rossoneri possano puntare ad arrivare fino alla fine. E' nel suo DNA e ha le capacità di arrivare fino in fondo anche alla luce del fatto che molte grandi squadre si affrontano direttamente nei sedicesimi e ci potrebbe essere una scrematura importante".