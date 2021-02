Milan-Stella Rossa: serbi vincitori dell’ultimo match di campionato | News

Milan-Stella Rossa: i serbi sono in fiducia

Milan e Stella Rossa scenderanno in campo domani sera alle ore 21 per quella che sarà la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. I padroni di casa arrivano al match dopo aver subito la pesante sconfitta di domenica nel derby contro l’Inter. La squadra allenata da Dejan Stankovic, invece, ha vinto in trasferta nell’ultimo turno del campionato serbo, battendo per 1-2 in rimonta rivali del Subotica. Allo svantaggio iniziale causato dalla rete di Furtula, gli ospiti hanno ribaltato l’incontro a loro favore grazie ai gol di Ivanic e Sanogo. Nel frattempo, i rossoneri sono al lavoro per il prossimo colpo di mercato. Rivoluzione in fascia, ecco chi può arrivare: vai alla news > > >