Milan-Stella Rossa, Pioli: “Una qualificazione che forgia il nostro carattere”

Milan-Stella Rossa, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Stella Rossa. La gara era valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli.

“Abbiamo sofferto molto fino alla fine perché non siamo stati lucidi e non abbiamo gestito bene la palla, però credo che sia una qualificazione che ci dà morale e fiducia. Ci dà carattere per il futuro. I nostri avversari hanno fatto molto bene all’andata e al ritorno. Volevamo dominare la partita ma non siamo stati precisi e pericolosi. L’obiettivo era passare il turno e la squadra è consapevole di non aver fatto una gran prova, ma questa consapevolezza ci aiuterà per le prossime gare. Abbiamo avuto tanta determinazione e volontà, abbiamo lavorato tanto e abbiamo avuto lo spirito giusto. Cercheremo di averlo anche contro la Roma che è un avversario molto forte”.

