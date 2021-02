Milan-Stella Rossa, la probabile formazione: le ultime da Milanello | News

Milan-Stella Rossa: Leao dal 1′ minuto

Stando a quanto riferito dall'inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, Rafael Leao giocherà dal primo minuto nella gara tra Milan e Stella Rossa. "Da quello che mi risulta, Leao giocherà titolare da prima punta, mentre Ibrahimovic inizierà dalla panchina. Si andrà avanti con il 4-2-3-1. Si ripartirà dai titolarissimi, con Theo Hernandez e Kjaer in difesa, mentre Calhanoglu e Rebic agiranno a supporto dell'unica punta".