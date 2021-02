Milan-Stella Rossa, Krunic: “Abbiamo perso fiducia in noi stessi”

Milan-Stella Rossa, le dichiarazioni di Krunic nel post-partita

Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

“Abbiamo perso un po’ la fiducia in noi stessi. La partita contro lo Spezia soprattutto, nel derby non abbiamo giocato così male ma può capitare di perdere. Abbiamo sbagliato una partita, succede a tutte le squadre. Dobbiamo continuare come fatto nel 2020 e fare il meglio possibile”.

