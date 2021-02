Milan-Stella Rossa, i convocati di Stankovic | Europa League News

Milan-Stella Rossa, i convocati di Stanković per ‘San Siro’

Dejan Stanković, tecnico della Stella Rossa, ha chiamato 21 calciatori per la trasferta di domani in casa del Milan. La gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League si giocherà alle ore 21:00 allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, Milano. Questi i giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore serbo.

Milan Borjan, Zoran Popović, Marko Ćopić, Milan Gajić, Marko Gobeljić, Miloš Degenek, Radovan Pankov, Seku Sanogo, Njegos Petrović, Veljko Nikolić, Mirko Ivanić, Gélor Kanga, Filippo Falco, Aleksandar Katai, El Fardu Ben Nabouhane, Željko Gavrić, Slavoljub Srnić, Diego Falcinelli, Milan Pavkov, Aleksa Vukanović e Nikola Krstović.

Presenti, dunque, i due italiani della Stella Rossa, Falco e Falcinelli, nell'elenco dei convocati per il match di 'San Siro'. Assenti, come previsto, invece, Milan Rodić e Nemanja Milunović, entrambi squalificati, oltre che l'infortunato di lungo corso Strahinja Eraković, che tornerà soltanto ad aprile.