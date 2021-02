Milan-Stella Rossa, Falco: “Sarà una bella opportunità” | News

Milan-Stella Rossa, le parole di Falco

Filippo Falco, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato di Milan-Stella Rossa, ottavo di finale di Europa League. Ecco cosa ha detto.

"Sarà una bella opportunità. Il Milan è sempre stata una delle migliori squadre in Italia e in Europa in generale. Troveremo un Milan primo in classifica che sta facendo benissimo dal post lockdown. Il Milan ha esperienza ed entusiasmo".