Milan-Stella Rossa: Donnarumma cerca il primo clean sheet europeo

Milan-Stella Rossa: Donnarumma cerca il primo clean sheet

In occasione di Milan-Stella Rossa, il portiere dei rossoneri, Gigio Donnarumma, cerca il suo primo clean sheet in questa competizione. Nella gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il numero 99 – che oggi compie la tenera età di 22 anni – vuole tenere la propria porta inviolata, cosa che non gli è riuscita nelle precedenti partite del girone H. Infatti, il Nazionale Italiano ha subito gol in ogni match disputato quest’anno nel torneo europeo. E allora quale occasione migliore per festeggiare il proprio compleanno senza subire alcun gol? Lo auguriamo a lui, così come se lo augurano tutti i tifosi milanisti. Intanto la dirigenza di via Aldo Rossi ha puntato gli occhi su un difensore molto interessante. Il costo del cartellino si aggira sui 10 milioni, vai alla news > > >