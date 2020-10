Milan-Sparta Praga, Dalot: “Siamo un gruppo unito, match difficile”

Europa League, Milan-Sparta Praga: Dalot nel pre-partita

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Diogo Dalot, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima del match di San Siro: le sue dichiarazioni:

Sulla posizione in campo

“Per me non è un problema, posso giocare in entrambe le fasce, l’ho fatto anche in passato”.

Sull’adattamento

“Mi sto trovando molto bene con i compagni, è un gruppo molto unito ed è molto facile lavorare con loro”.

Sulla partita

“Dobbiamo essere preparati, ogni match è difficile. Ma se giochiamo così possiamo uscire vincitori anche questa sera”.

