Europa League, Milan-Sparta Praga: Dalot nel pre-partita

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Diogo Dalot, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ prima del match di San Siro: le sue dichiarazioni

“Quando giochi in Europa è sempre un orgoglio poi farlo con un club come il Milan è un doppio piacere. A sinistra? Se gioco a destra o a sinistra per me non ci sono problemi, mi adeguo. Ambientamento? Per ora è tutto fantastico, mi hanno accolto benissimo i miei compagni”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI!