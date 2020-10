Milan-Sparta Praga 3-0: ecco 9 curiosità statistiche sui rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore. Ecco numeri e statistiche, dai colleghi di acmilan.com, del match di stasera:

1) Il Milan ha segnato due reti in 12 gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta in assoluto da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30).

2) Era da settembre 2017 (contro la SPAL) che il Milan non chiudeva un match casalingo in tutte le competizioni senza subire tiri nello specchio.

3) Il Milan è andato a segno in 12 partite internazionali di fila per la prima volta da dicembre 2007 (15).

4) Sono state sufficienti sette presenze con il Milan a Brahim Díaz per eguagliare il suo record di reti in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei (tutte le competizioni): tre.

5) Prima di Brahim Díaz, l’ultimo giocatore a segnare nelle prime due gare in Europa League con il Milan era stato Gonzalo Higuaín, nell’ottobre 2018.

6) Dall’inizio dell’ultimo decennio sono andati a segno appena tre giocatori portoghesi con la maglia del Milan in tutte le competizioni, due dei quali hanno realizzato un gol in questo incontro: Diogo Dalot e Rafael Leão.

7) Diogo Dalot ha trovato il gol con il suo primo tiro in assoluto con il Milan.

8) Cinque dei nove gol segnati da Rafael Leão con il Milan sono arrivati da subentrato.

9) Zlatan Ibrahimović non serviva un assist in Europa League da marzo 2017, con il Manchester United, contro il Rostov. Lo svedese, è il giocatore di movimento più anziano ad essere sceso finora in campo in questa Europa League.

