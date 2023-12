Milan, verso il sorteggio di Europa League: alla scoperta del Tolosa

(fonte: acmilan.com) Lunedì 18 dicembre, il Milan conoscerà chi - tra le sette possibili avversarie - affronterà nei playoff di UEFA Europa League . Uno spareggio che coinvolgerà sedici squadre in totale: otto formazioni che, come i rossoneri, hanno concluso al terzo posto il proprio girone di Champions League e altrettante classificatesi in seconda posizione nei rispettivi raggruppamenti di Europa League. L'andata è prevista per il 15 febbraio 2024, mentre il ritorno si disputerà il giorno 22 dello stesso mese. Prima però, avviciniamoci al sorteggio conoscendo meglio le nostre possibili avversarie .

TOLOSA (FRA)

Qualificatosi in Europa League grazie all'inaspettata e storica vittoria in Coppa di Francia nella passata stagione, il Tolosa ha sorpreso e ha collezionato 11 punti in un gruppo di tutto rispetto, completato da Liverpool, Union St. Gilloise e LASK. Da segnare sul calendario il 3-2 con cui i Les Violets hanno superato i Reds allo Stadium de Toulouse. In campionato, invece, il ruolino di marcia non è stato fin qui altrettanto convincente, ma la formazione di Martinez ha fermato anche PSG, Marsiglia e Lille. Dallinga è il capocannoniere della squadra con 4 reti.