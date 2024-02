Eurorivali, lo Slavia Praga trionfa in campionato: risultato netto

Lo Slavia Praga, prossimo avversario europeo del Milan, trionfa in campionato e lo fa grazie ad una tripletta in pochi muniti

Lo Slavia Praga, prossimo avversario europeo del Milan, trionfa in campionato con una netta vittoria per 3-0 sul Pardubice: dopo una prima frazione di gara bloccata chiusa a reti bianche, Mojmír Chytil, attaccante ceco classe '99 subentra al 46' e decide la partita con una tripletta in soli 8 minuti (dal 66' al 74').