“La meraviglia sotto i nostri occhi”: ecco i momenti chiave di Milan-Rennes

(fonte: acmilan.com) So far, so good. Ci acclimatiamo in Europa League con un successo rotondo e significativo contro il Rennes nell' andata dei Playoff , un 3-0 che ci lascia ottime probabilità di superare il turno ma che non esclude del tutto dalla corsa i francesi. Abbiamo giocato bene, siamo stati convincenti e, cosa non da poco, abbiamo registrato il secondo clean sheet in due partite dopo il Napoli. Facciamo dunque un passo indietro e, a bocce ferme, analizziamo la serata di ieri.

NON ABBASSARE LA GUARDIA

Tre a zero. Bene così, perché in qualche occasione abbiamo anche avuto la possibilità di segnare la quarta rete. Sarebbe servita. Allo stesso tempo, però, non possiamo non tenere in considerazione il fatto che i francesi abbiano costruito più di una situazione per segnare un gol, specialmente dopo il 3-0 di Leão. Il vantaggio per la gara di ritorno è cospicuo ma non deve farci dormire sonni troppo tranquilli, perché basta veramente poco per riaccendere la fiducia del Rennes. Non abbassiamo la guardia, dunque, e approcciamo la gara di Roazhon Park (giovedì 22 alle 18.45) con la stessa concentrazione e determinazione viste a San Siro.