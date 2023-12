Europa League, sarà Milan-Rennes: francesi in difficoltà in Ligue 1

In Ligue 1, il massimo campionato transalpino, il Rennes - giunto quarto la passata stagione - è adesso invece in enorme difficoltà. Dopo 16 giornate, infatti, i rossoneri sono al 13° posto in classifica, con appena 16 punti, frutto di 3 vittorie (contro Metz, 5-1, poi Nantes e Reims, entrambe per 3-1 e tutte in casa), 7 pareggi e 6 sconfitte. Sono 20 i gol segnati e 21 quelli subiti.